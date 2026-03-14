هيئة الحشد الشعبي تصدر بياناً جديداً حول مواقفها وبيانتها

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت ( 14 آذار 2026 )، بيانا جديدا إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الهيئة في بيان ، إلى "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد هيئة الحشد الشعبي أن مواقفها وبياناتها الرسمية تصدر حصراً عبر منصاتها الإعلامية المعتمدة، والمتمثلة بالمديرية العامة للإعلام".

وأَضافت وفق البيان، أن "أي تصريحات أو أخبار تُنشر خارج هذه المنصات لا تعبّر عن رأي الهيئة أو مواقفها الرسمية، وإنما تمثل وجهة نظر الجهات أو الأشخاص الذين قاموا بنشرها".

وأهابت الهيئة بـ"جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة عند تداول الأخبار أو المواقف المتعلقة بها".

