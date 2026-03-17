وزارة الخارجية: أجلاء أولى دفعات العالقين من بيروت إلى عمّان ضمن خطة العودة الآمنة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أجلاء أولى دفعات العالقين من بيروت إلى عمّان ضمن خطة العودة الآمنة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، "تواصل وزارة الخارجية متابعة أوضاع المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، والعمل على تأمين عودتهم إلى أرض الوطن، حيث تم إجلاء أولى مجموعات المواطنين العراقيين من بيروت إلى عمّان، ضمن خطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأضاف البيان أن "عملية الإجلاء جرت بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل مغادرة المواطنين العراقيين من بيروت ووصولهم إلى عمّان، حيث تم تنظيم استقبالهم ومرافقتهم براً إلى الحدود العراقية، تمهيداً لدخولهم إلى البلاد".

كذلك أكدت الوزارة حسب البيان أن "هذه الجهود تأتي في إطار برنامج متواصل لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعية ذات الصلة، بما يضمن عودتهم الآمنة والمنظمة".

كما أوضح، أن "وزارة الخارجية أعربت عن تثمينها للجهود التي بذلتها سفارتا جمهورية العراق في بيروت وعمّان، في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين وتنسيق إجراءات سفرهم واستقبالهم، الأمر الذي أسهم في إنجاح عملية الإجلاء وضمان انتقالهم بسلاسة إلى الأراضي العراقية"، وتابع البيان أن "الوزارة تقدمت بالشكر والتقدير إلى السلطات في الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية، لما قدمتاه من تعاون وتسهيلات أسهمت في إنجاح عملية الإجلاء وتيسير عودة المواطنين العراقيين إلى وطنهم".