الخطوط الجوية تسيّر الرحلة الرابعة للعالقين العراقيين من نيودلهي إلى عرعر


 

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير الرحلة الرابعة للعالقين العراقيين من نيودلهي إلى عرعر، حيث ذكر مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم عاجل، في بيان، ان "هذه الرحلات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة العراقيين العالقين"، مؤكداً أن "الخطوط الجوية العراقية مستنفرة قدراتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ هذا الواجب الوطني والإنساني لضمان عودة المواطنين بسلام".

كذلك أضاف أن "الشركة مستمرة في تنفيذ برنامج الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي للإجلاء، بما يسهم في نقل أكبر عدد ممكن من العراقيين العالقين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن".

كما اوضح البيان ان "هذا الرحلة الرابعة جاءت ضمن الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث أقلعت الطائرة من مطار نيودلهي متجهة إلى مطار عرعر في المملكة العربية السعودية، تمهيداً لنقل المسافرين براً إلى الأراضي العراقية".

آخر الاضافات
الخارجية الصينية: نجري اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن زيارة ترامب الى الصين
وزارة الإعمار تعلن توقف قروض صندوق الإسكان مؤقتاً
مجلس محافظة بغداد يعلن صدور الأوامر الإدارية الخاصة بتعيين العقود
مجلس القضاء: إجراءات تأمين السجن الخاص بالمنقولين من سوريا كافية لمنع أيّ خرق
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استشهاد ابو علي العسكري
الحشد الشعبي بشأن ضربات القائم: قصف صهيوني اوقع 6 شهداء و4 مصابين
الإطار التنسيقي يرفض ما ورد ببيان وزارة الثروات الطبيعية بشأن ملف تصدير النفط
مديرية المرور العامة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك
مدينة حلبجة تستذكر القصف بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام المباد
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
