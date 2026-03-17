الخطوط الجوية تسيّر الرحلة الرابعة للعالقين العراقيين من نيودلهي إلى عرعر

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسيير الرحلة الرابعة للعالقين العراقيين من نيودلهي إلى عرعر، حيث ذكر مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم عاجل، في بيان، ان "هذه الرحلات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة العراقيين العالقين"، مؤكداً أن "الخطوط الجوية العراقية مستنفرة قدراتها الفنية والتشغيلية لتنفيذ هذا الواجب الوطني والإنساني لضمان عودة المواطنين بسلام".

كذلك أضاف أن "الشركة مستمرة في تنفيذ برنامج الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي للإجلاء، بما يسهم في نقل أكبر عدد ممكن من العراقيين العالقين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن".

كما اوضح البيان ان "هذا الرحلة الرابعة جاءت ضمن الجسر الجوي المخصص لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الخارج، حيث أقلعت الطائرة من مطار نيودلهي متجهة إلى مطار عرعر في المملكة العربية السعودية، تمهيداً لنقل المسافرين براً إلى الأراضي العراقية".