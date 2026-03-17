الأخبار

وزارة الإعمار تعلن توقف قروض صندوق الإسكان مؤقتاً


 

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن توقف منح قروض صندوق الإسكان مؤقتاً، وفيما أشارت إلى شمول ما يقارب 20 ألف مستفيد بقروض صندوق الإسكان خلال العام الماضي 2025، أكدت تبسيط إجراءات التسديد، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قروض صندوق الإسكان متوقفة حالياً لحين إكمال باقي معاملات المقترضين للسنة الماضية 2025"، مؤكدة "شمول ما يقارب 20 ألف مقترض خلال العام الماضي"، لافتا الى أن "صندوق الاسكان مستمر بمنح القروض للمتقدمين السابقين الذين سبق وان قدموا على منصة اور الالكترونية للعام الماضي، على ان يتم اطلاق التقديم مرة اخرى حال اكتمال معاملات المقترضين السابقين وتوفر السيولة النقدية".

 

وأضاف الصفار، أن "آليات المنح والتسديد المعمول بها سابقاً لم تتغير، إذ يتم التقديم عليها من خلال منصة (أور) الإلكترونية وفق استمارة مفاضلة تضمن حصول الأكثر استحقاقاً، مع مراعاة الوضع الاجتماعي للمتقدمين".

وأشار إلى، أن "إجراءات تسليم القروض تتم على ثلاث دفعات أو دفعتين، حيث يتم تسليم المبلغ وفق نظام الثلاث دفعات وهي (باتلو أو رفت) الدفعة الأولى 30% من قيمة القرض، والهيكل المسقف الدفعة الثانية 40% من قيمة القرض، والانهاءات الدفعة الثالثة 30% من قيمة القرض".

وتابع: "أما نظام الدفعتين فيكون بإعطاء نسبة 70% من قيمة القرض بعد إكمال الهيكل المسقف، ويتم إعطاء نسبة 30% من قيمة القرض بعد إكمال الإنهاءات (صب الأرضية والبياض بالجص أو اللبخ بالإسمنت المصقول)".

وأوضح، أن "القرض يمنح مرة واحدة للعقار، ويجب على المقترض أن يقوم بتسديد أول قسط خلال شهر اعتباراً من تاريخ تنظيم الصك، وبخلافه يتحمل فوائد تأخيرية عن كل شهر تأخير، وفي حال عدم التسديد لثلاثة أشهر متتالية أو متقطعة، تتم مفاتحة دائرة الكفيل، ولا يتم صرف دفعة جديدة في حال التأخير عن تقديم طلب الكشف لأكثر من سنة من تاريخ آخر صك مستلم".

ولفت إلى، أنه "تم تبسيط إجراءات التسديد، حيث بإمكان المقترضين تسديد الدفعات إلكترونياً من خلال تطبيق صندوق الإسكان العراقي عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، مما سهل كثيراً على المقترضين وجنبهم عناء الذهاب إلى فروع الصندوق".

وبين الصفار، أن "منح المبلغ يتم بناء على قيمة العقار أو راتب المقترض (أو الكفيل إذا كان غير موظف) أيهما أقل، ويكون احتساب قيمة العقار بحاصل ضرب القيمة التجارية للمتر المربع الواحد في 80% من مساحة الأرض، حيث يبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض 60 مليون دينار".

