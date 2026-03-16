الحشد الشعبي بشأن ضربات القائم: قصف صهيوني اوقع 6 شهداء و4 مصابين


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن استشهاد واصابة 10 منتسبين بـ"قصف صهيوني" بقضاء القائم في محافظة الانبار.

وذكر بيان للهيئة، انه "تعرضت سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى قصف صهيوني غادر استهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة الحشد الشعبي". 

واضاف البيان "وقد أسفر الاعتداء عن استشهاد ستة من المجاهدين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".

واتم البيان "قد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".

 

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
