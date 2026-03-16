الحشد الشعبي بشأن ضربات القائم: قصف صهيوني اوقع 6 شهداء و4 مصابين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن استشهاد واصابة 10 منتسبين بـ"قصف صهيوني" بقضاء القائم في محافظة الانبار.

وذكر بيان للهيئة، انه "تعرضت سيطرة الشهيد حيدر في قضاء القائم بمحافظة الأنبار إلى قصف صهيوني غادر استهدف موقعًا أمنيًا رسميًا تابعًا لهيئة الحشد الشعبي".

واضاف البيان "وقد أسفر الاعتداء عن استشهاد ستة من المجاهدين وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة أولية، أثناء أدائهم واجبهم في حماية الأرض والسيادة".

واتم البيان "قد تعرّض الشهداء والجرحى لهذا الاعتداء الآثم أثناء تأديتهم واجبهم الرسمي، في إطار اعتداءات متكررة استهدفت قواتنا الأمنية البطلة خلال الأيام الماضية".