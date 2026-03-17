الإعلام الأمني تنفي وجود انسحاب في القطعات الأمنية من سيطرات القائم

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، وجود انسحاب في القطعات الأمنية من سيطرات القائم، حيث ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن للوكالة الرسمية، إنه "تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود انسحاب في القطعات الأمنية من سيطرات القائم"، لافتاً الى أنه "وفي هذا السياق، نؤكد أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولم يصدر أي أمر بالانسحاب، وأن القطعات متواجدة في مواقعها وتؤدي واجباتها الأمنية بشكل طبيعي، وبمستوى عالٍ من التنسيق."

وأضاف أن "الجهات الأمنية تهيب بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إرباك الوضع الأمني".