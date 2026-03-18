جهاز المخابرات الوطني: حملة ممنهجة على منصات التواصل استهدفت دورنا من خلال التشكيك بمهنيتنا

أكد جهاز المخابرات الوطني، اليوم الأربعاء، على قيام حملة ممنهجة في منصات التواصل، استهدفت دوره الوطني والتشكيك بمهنيته.

وذكر بيان للجهاز نشرته الوكالة الرسمية، أن" جهاز المخابرات الوطني تابع حملة ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت دوره الوطني من خلال التشكيك بمهنيته والتحريض على قياداته وضباطه". وفي الوقت الذي يدين فيه الجهاز تلك الأنشطة الإجرامية المضللة والتحريضية، شدد الجهاز على "ملاحقة المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم".

كذلك أكد الجهاز، بحسب البيان، أن "هذه المحاولات اليائسة تأتي لثني الجهاز عن أداء واجباته القانونية والدستورية ضمن منظومة الأمن العراقية بالتزامن مع التحديات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة".