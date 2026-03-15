الإعلام الأمني: إعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في قاطع الرضوانية

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الاحد ( 15 آذار 2026 )، عن صدور إعفاءات عاجلة لضباط استخبارات وآمري قواطع بعد هجوم صاروخي في بغداد.

وقال معن في بيان، إنه "في تمام الساعة 19:00 من مساء هذا اليوم، تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه إلى هجوم بـ (5) صواريخ، أسفر عن إصابة (4) من موظفي وعناصر أمن المطار، إضافة إلى مهندس بجروح متفاوتة".

وأضاف، أن ​"أماكن السقوط قد توزعت داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية، وسجن بغداد المركزي (الكرخ)"، مشيراً الى أنه "فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأةً داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وتابع، أنه "على خلفية الاستهداف، صدرت التوجيهات والأوامر بإعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في القاطع المعني، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة".