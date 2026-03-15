الأخبار

وزارة التربية: استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات من حملة الشهادات العليا


 

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية، فيما أكدت استمرار منحها للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إنه "أعلنت مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا"، مؤكداً "المضي بتنظيم آليات شمول المستحقين بهذه المخصصات تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية".

وأوضح أن "الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة الدكتور أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف".

كما أضاف أن "المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولا سيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة".

فيما أكد البيان "استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية". 

غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
