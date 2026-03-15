وزارة التربية: استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات من حملة الشهادات العليا

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية، فيما أكدت استمرار منحها للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إنه "أعلنت مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا"، مؤكداً "المضي بتنظيم آليات شمول المستحقين بهذه المخصصات تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية".

وأوضح أن "الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وحضور أعضاء اللجنة المختصة والمديرين العامين في ديوان الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة الدكتور أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف".

كما أضاف أن "المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولا سيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة".

فيما أكد البيان "استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية"، مشيراً إلى أن "اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة تماماً مع مقتضيات القوانين السارية".