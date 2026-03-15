الموارد المائية تنفي وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل

نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، ( 15 اذار 2026 )، الأنباء التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل.

وذكرت الموارد المائية في بيان لها أن "إدارة سد الموصل تؤكد عدم صحة هذه الأنباء المتداولة، مبينة أنه لا يوجد أي تواجد لقوات أمنية أجنبية داخل موقع السد".

وأضافت، أن "القوة الأمنية الماسكة والمسؤولة عن حماية سد الموصل هي قوة عراقية تتمثل بفوج من جهاز مكافحة الإرهاب،" مشيرة إلى أن "هذه القوة تعمل بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية في محيط السد من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمن الوطني، من خلال قيادة العمليات."

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة اللبس لدى الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بنشر معلومات غير دقيقة".