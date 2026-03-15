البرلمان يقرر استضافة مسؤولين بشأن تصدير النفط إلى موانئ جيهان

قرر مجلس النواب، استضافة مسؤولين بشأن تصدير النفط إلى موانئ جيهان التركي.

​وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يقرِّر استضافة نائبِ رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزيرِ الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ووكيلِ وزير النفط لشؤون الاستخراج، ووكيلِ وزير النفط لشؤون التوزيع ومديرِ عام شركة تسويق النفط العراقية سومو يوم الثلاثاء بشأن آلية تصدير النفط عبر أنبوب النفط إلى موانئ جيهان التركية".

وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت، اليوم الاحد، رفض اقليم كردستان استخدام انبوبها نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي اضافة الى نفط كردستان لتعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر مضيق هرمز.