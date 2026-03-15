الأخبار

النائب السابق عباس السروط يتحدث عن ثلاثة اسباب لـ"فشل مغامرة واشنطن" بفتح مضيق هرمز بالقوة - عاجل


أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عباس السروط، اليوم الأحد ( 15 آذار 2026 )، أن أي محاولة من قبل الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية ستفشل، محدداً ثلاثة أسباب رئيسة لذلك.

وقال السروط في حديث صحفي، إن "مضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر ملاحي أو شريان للتجارة العالمية، بل يُعد نافذة استراتيجية لتدفق ما يقارب 25% من إنتاج الطاقة العالمي، ولا سيما النفط والغاز، إلى الأسواق الدولية، ما يمنحه أهمية استثنائية لمعظم دول العالم".

وأوضح، أن "إغلاق المضيق للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الحرب على إيران ترك ارتدادات واضحة على أسعار الطاقة وسلاسل توريد البضائع والمنتجات، وبدأ يثقل كاهل الأسواق العالمية بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى أن "الحديث الأمريكي عن إمكانية إعادة فتح المضيق بالقوة حديث غير واقعي وبعيد عن أي قراءة منطقية".

وأشار الى أن "الجغرافيا العسكرية لمضيق هرمز تصب بشكل مباشر في مصلحة طهران، فضلاً عن أن شركات التأمين لا يمكن أن تغطي أي ناقلة نفط أو غاز تعبر المضيق في ظل حالة حرب، مهما كانت التعهدات، ما لم يكن الوضع الأمني مستقراً بالكامل".

وتابع أن "ناقلات النفط والغاز لن تغامر بالدخول إلى ممر مائي ضيق يمكن استهدافه بسهولة بالأسلحة المتوفرة بكثافة لدى الجانب الإيراني"، لافتاً إلى أنه "في حال عدم توقف الحرب وفق مسار واضح وإعطاء ضمانات حقيقية بفتح المضيق، فإن إغلاقه سيبقى قائماً، ولن تنجح واشنطن في فتحه بالقوة النارية كما تروج لذلك مراراً".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدة دول، لا سيما تلك المتضررة من إغلاق إيران لمضيق هرمز، سترسل سفنًا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة "لضمان أمن المعبر".

وقال ترامب أن واشنطن تأمل في مشاركة الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا بسفن لضمان "عدم تحول المضيق إلى تهديد دولي"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل "القصف المكثف للساحل الإيراني وضرب الزوارق والسفن الإيرانية لجعل مضيق هرمز آمناً في القريب العاجل"، بحسب تعبيره.

ويُعَد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، مما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرا بشكل مباشر في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك