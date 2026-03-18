وزارة الداخلية تحذر من إطلاق العيارات النارية والتجاوز على الممتلكات خلال عيد الفطر

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحذيراً من إطلاق العيارات النارية والتجاوز على الممتلكات خلال عيد الفطر، فقد ذكر بيان للوزارة، أنه "بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، تتقدم وزارة الداخلية العراقية، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الشعب العراقي، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على عراقنا العزيز نعمة الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان "وإذ نحتفي بهذه المناسبة المباركة التي تتجلى فيها قيم التسامح والتراحم وصلة الأرحام، فإن وزارة الداخلية تؤكد حرصها على توفير الأجواء الآمنة والمستقرة لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالعيد، وبما يضمن انسيابية الحركة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

كما دعت الوزارة، وفقاً للبيان، أبناء الشعب الكريم إلى "الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والابتعاد عن جميع الممارسات والسلوكيات الخارجة عن القانون، ومنها إطلاق العيارات النارية، والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، والمخالفات المرورية، وأي تصرفات من شأنها تعكير أجواء الفرح والطمأنينة خلال أيام العيد المبارك".

فيما أكدت أن "أجهزة الوزارة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ واجباتها في حفظ الأمن والنظام العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإخلال بالقانون أو المساس بأمن المواطنين".