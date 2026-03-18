وزير التجارة يتسنم مهام وزارة الشباب والرياضة وكالة ويباشر عمله رسمياً

باشر وزير التجارة، أثير داود الغريري، صباح اليوم الأربعاء مهام وزارة الشباب والرياضة وكالةً، حيث ذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة، أن" وزير التجارة، أثير داود الغريري، تسنّم مهام وزارة الشباب والرياضة وكالةً، وباشر عمله رسمياً في مقر الوزارة صباح اليوم، في خطوة تأتي لضمان استمرارية سير العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعين الشبابي والرياضي".

وأضاف أن" الوزير، أكد خلال مباشرته مهامه، حرصه على متابعة الملفات الحيوية المرتبطة بدعم شريحة الشباب، وتطوير البنى التحتية للقطاع الرياضي، بما يسهم في الارتقاء بواقعه وتلبية تطلعات الشباب في مختلف محافظات البلاد، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة".

كما شدد الغريري على أن" توليه مهام الوزارة وكالة، يأتي في إطار دعم الاستقرار المؤسسي، وضمان استمرارية تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية التي تستهدف شريحة الشباب وتعزز دورهم الفاعل في بناء المجتمع".