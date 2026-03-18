الأخبار

وزير الداخلية ونظيره السعودي يبحثان تسهيلات السفر وإجلاء العراقيين عبر مطار عرعر


 

بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ونظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، تسهيلات السفر وإجلاء المواطنين العراقيين عبر مطار عرعر، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف"، مبينا أنه "جرى خلاله استعراض آفاق التعاون الأمني المشترك وسبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وبحث الجانبان خلال الاتصال " تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، حيث تمت مناقشة تسهيلات السفر المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، والدعم اللوجستي المقدم للمساعدة في إجلاء المواطنين العراقيين عبر مطار عرعر، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المتبادل لتسهيل إجلاء الرعايا السعوديين عن طريق الأراضي العراقية وبالعكس، لضمان أعلى مستويات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ". كذلك عبّر الوزيران عن "حرصهما على ديمومة التواصل المباشر وتوسيع آفاق العمل الأمني والخدمي، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين بغداد والرياض".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمانة بغداد تفتتح متنزهاً ترفيهياً جديداً في العاصمة استعداداً لعيد الفطر
جهاز المخابرات الوطني: حملة ممنهجة على منصات التواصل استهدفت دورنا من خلال التشكيك بمهنيتنا
وزير التجارة يتسنم مهام وزارة الشباب والرياضة وكالة ويباشر عمله رسمياً
وزارة الداخلية تحذر من إطلاق العيارات النارية والتجاوز على الممتلكات خلال عيد الفطر
جهاز الأمن الوطني: رصدنا عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع لبث خطاب طائفي
الناطق باسم القائد العام: العراق يحتفظ بحقه القانوني بعد الاعتداءات على الحشد الشعبي
وزارة الداخلية: اتخذنا إجراءات عديدة لحماية السجون
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سر صمود القلة.. المواصفات التي حسمت المعارك ضد أقوى الجيوش
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن فشل رهان ترامب.. لماذا لم تستسلم الجمهورية الإسلامية؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك