وزير الداخلية ونظيره السعودي يبحثان تسهيلات السفر وإجلاء العراقيين عبر مطار عرعر

بحث وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ونظيره السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الأربعاء، تسهيلات السفر وإجلاء المواطنين العراقيين عبر مطار عرعر، فقد ذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف"، مبينا أنه "جرى خلاله استعراض آفاق التعاون الأمني المشترك وسبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وبحث الجانبان خلال الاتصال " تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي، حيث تمت مناقشة تسهيلات السفر المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، والدعم اللوجستي المقدم للمساعدة في إجلاء المواطنين العراقيين عبر مطار عرعر، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المتبادل لتسهيل إجلاء الرعايا السعوديين عن طريق الأراضي العراقية وبالعكس، لضمان أعلى مستويات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ". كذلك عبّر الوزيران عن "حرصهما على ديمومة التواصل المباشر وتوسيع آفاق العمل الأمني والخدمي، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين بغداد والرياض".