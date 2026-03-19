الحكومة العراقية تباشر تقديم شكوى ضد من تسبب بقصف مقار الحشد والقوات الأمنية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس، ان الحكومة شرعت بتقديم الشكوى ضد من تسبب بقصف مقار الحشد والقوات الأمنية الأخرى، حيث ذكر النعمان للوكالة الرسمية، "كانت لنا إدانة شديدة للاعتداء الغادر والجبان الذي طال مقار الحشد الشعبي وهي مؤسسة أمنية حكومية رسمية تقوم بمهامها في حفظ الأمن وحماية العراق"، مبينا ان "الاعتداء غير مبرر وشرعنا بالإجراءات القانونية لمن تسبب بهدر أرواح أبطال الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية الأخرى"، وتابع، ان "القائد العام للقوات المسلحة، شكل لجنة لزيارة عوائل الشهداء وتفقد حالة الجرحى وهو متابع لأحوال الجرحى"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء، وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية الكفيلة بعودة الجرحى واكتسابهم الشفاء التام". كما أكد ان "العراق شرع بالإجراءات القانونية بتقديم الشكوى بحق من تسبب بقصف مقار الحشد الشعبي والمقار الأمنية الأخرى".



