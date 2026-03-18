استشهاد ثلاثة من الحشد بقصف مقرين في القائم

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، ( 18 اذار 2026 )، عن تعرض مقر قائد عمليات قاطع الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، إضافة إلى مقر الفوج الثاني التابع للواء 45 في قضاء القائم لقصف أمريكي – إسرائيلي.

وذكرت هيئة الحشد في بيان، أن "العدوان وقع في تمام الساعة 16:10 واستهدف نقاطاً أمنية في القائم غربي محافظة الأنبار،" مشيرة إلى أن "هذه المواقع طالما دافعت عن العراق خلال الحرب على عصابات داعش الإرهابية وثبتت الأمن في الأرض".

وأضاف البيان، أن "القصف الإجرامي أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح".