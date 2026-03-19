 قائد عمليات بغداد: إجراءات أمنية كبيرة لتعزيز الاستقرار في العاصمة

أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة، اليوم الخميس، وجود إجراءات أمنية كبيرة لتعزيز الاستقرار في العاصمة، فيما بعث رسالة اطمئنان الى البعثات الدبلوماسية بأن بغداد آمنة ومستقرة، حيث ذكر قائد عمليات بغداد للوكالة الرسمية، إن "هناك إجراءات كبيرة قامت بها قيادة عمليات بغداد لاستتباب الأمن في بغداد".

وأضاف ان "الإجراءات شملت كل قواطع المسؤولية وتأمين جميع المناطق وأكدت على المناطق التي يمكن ان تطلق منها نيران غير مباشرة ومسكها بشكل كبير"، وتابع، ان "رسالتنا إلى البعثات الدبلوماسية في بغداد، أنها بأمان بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع الأماكن مؤمنة والوضع في بغداد مستقر وآمن".

كذلك دعا المواطنين، الى "عدم الانجرار وراء الشائعات التي تعطي معلومات كاذبة عن الاستهدافات"، مبينا ان "القطعات الأمنية متواجدة وتعمل ليلاً ونهاراً لفرض الأمن في بغداد".

كما لفت الى ان "هناك إجراءات قانونية تتبع للحد من ظواهر مطلقي بعض المقذوفات والتي تعطي صورة سلبية عن الوضع الأمني في بغداد".