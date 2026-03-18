وزارة الكهرباء: توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل

أعلنت وزارة الكهرباء عن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، حيث صرّح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، إنه "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة"، كذلك أضاف إن "وزير الكهرباء وكالة أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني"، وتابع إن "فقدان 3100 ميغاوط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام