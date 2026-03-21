وزير الداخلية: لا توجد انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عدم وجود أي انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا، حيث ذكر الشمري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام: إن "القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، تسيطر بشكل محكم على الحدود العراقية - السورية"، مشددًا على "جاهزيتها العالية في تأمين الشريط الحدودي". ونفى الشمري، "وجود أي انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا"، مؤكدًا "استمرار الانتشار الأمني وفق الخطط المرسومة".



