وزارة الداخلية: توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً، بشأن مجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام، حيث ذكر بيان عن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي مقداد، أن "التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات، وثّق (245) شائعة تم تداولها خلال مدة (11) يوماً، ضمن متابعة دقيقة لمجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام".

كذلك أوضح ميري أن "منصة فيسبوك تصدّرت المنصات الأكثر تداولاً للشائعات بنسبة (47%)، تلتها تلغرام بنسبة (31%)، ثم منصة (X) بنسبة (22%)، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بانتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الشائعات ذات الطابع الأمني جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (49%)، تلتها الشائعات السياسية بنسبة (31%)، ثم الاقتصادية بنسبة (20%)"، مبيناً أن "غالبية هذه الشائعات استهدفت المواطنين بنسبة، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية بنسب متفاوتة". كما لفت إلى أن "مستويات تأثير الشائعات توزعت بين العالي والعالي جداً بنسبة كبيرة، ما يدل على وجود نشاط تضليلي مستمر يستدعي تعزيز الجهود الإعلامية والتوعوية لمواجهته والحد من آثاره على الاستقرار العام".

فيما أكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام، أن "الوزارة مستمرة في رصد وتحليل الشائعات بشكل مهني ومنهجي؛ بهدف تعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي، داعياً المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة".

وزير الداخلية: لا توجد انسحابات لقطاعات الحشد الشعبي من الحدود مع سوريا
وزارة الداخلية: توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً
وزارة الداخلية تؤكد تحصين السجون العراقية وتدعو المواطنين لتجنب تصوير مواقع سقوط الصواريخ
الطاقة الذرية: لم نرصد ارتفاعاً بمستوى الإشعاع بعد الهجوم على موقع نطنز في إيران
ممثل المرجعية الدينية في الكاظمية المقدسة ينقل وصايا السيد السيستاني: إغاثة المنكوبين واجب شرعي
قائد قوات الحدود: هناك تنسيق بين القوات العراقية والسورية لتأمين المنافذ
جهاز المخابرات الوطني يعلن استشهاد أحد ضباطه باستهداف إرهابي في بغداد ويتوعد المنفذين
العتبة العباسية المقدسة تعتذر عن استقبال المهنئين والوفود بمناسبة عيد الفطر المبارك
مجلس القضاء يصدر مذكرة إلقاء القبض بحق المدعو يزيد الحسون
هيئة النزاهة: ضبط متهمين اثنين متلبسين بجريمة الرشوة في كركوك
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
