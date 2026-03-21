وزارة الداخلية: توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توثيق 245 شائعة جرى تداولها خلال 11 يوماً، بشأن مجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام، حيث ذكر بيان عن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي مقداد، أن "التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات، وثّق (245) شائعة تم تداولها خلال مدة (11) يوماً، ضمن متابعة دقيقة لمجريات الحرب الإعلامية وتحليل تأثيراتها على الرأي العام".

كذلك أوضح ميري أن "منصة فيسبوك تصدّرت المنصات الأكثر تداولاً للشائعات بنسبة (47%)، تلتها تلغرام بنسبة (31%)، ثم منصة (X) بنسبة (22%)، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بانتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "الشائعات ذات الطابع الأمني جاءت في المرتبة الأولى بنسبة (49%)، تلتها الشائعات السياسية بنسبة (31%)، ثم الاقتصادية بنسبة (20%)"، مبيناً أن "غالبية هذه الشائعات استهدفت المواطنين بنسبة، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية بنسب متفاوتة". كما لفت إلى أن "مستويات تأثير الشائعات توزعت بين العالي والعالي جداً بنسبة كبيرة، ما يدل على وجود نشاط تضليلي مستمر يستدعي تعزيز الجهود الإعلامية والتوعوية لمواجهته والحد من آثاره على الاستقرار العام".

فيما أكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام، أن "الوزارة مستمرة في رصد وتحليل الشائعات بشكل مهني ومنهجي؛ بهدف تعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، وحماية المجتمع من التضليل الإعلامي، داعياً المواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة".