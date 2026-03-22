الداخلية تنفي استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي

نفت وزارة الداخلية استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي ، في العاصمة بغداد..

وقالت الوزارة في بيان :" ننفي الانباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ، التي زعمت حدوث قصف استهدف مقر هيئة التصنيع الحربي في العاصمة بغداد".

واكدت عدم تسجيل اي اعتداء او استهداف لاي من منشآت التصنيع الحربي، وان الاوضاع الامنية في محيط هذه المنشآت مستقرة تماماً.

واهابت الداخلية بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، واستقاء الاخبار من مصادرها الرسمية حصراً، لتجنب اثارة القلق بين المواطنين./