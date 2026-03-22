الناطق باسم القائد العام: التحقيقات مستمرة حول استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، أن التحقيقات مستمرة حول استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات، فيما أشار الى ان ذلك قد يسبب بعزلة العراق دولياً، إذ ذكر النعمان للوكالة الرسمية، إن "التحقيقات مستمرة حول العمليات التي أطلقت النيران على البعثات الدبلوماسية والسفارات"، مبينا أنه "من غير المناسب كشف التحقيقات حاليا".

وأضاف ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى، أدرج هذه الأعمال ضمن أعمال مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبالتالي هي أعمال إرهابية ومدانة لأنها تسبب بإحراج العراق وتقوض مكانته الدبلوماسية وممكن ان تسبب بعزلته في المجتمع الدولي"، مشيرا الى ان "الحكومة طالما عملت على استعادة مكانة العراق الدولية وأن يكون مؤثراً وجزءاً من حل مشاكل المنطقة"، وتابع ان "العراق تبوأ مناصب مهمة خلال السنوات الماضية، منها رئاسة القمة العربية ورئاسة بعض الهيئات الدولية المهمة، الأمر الذي يعزز مكانته ونظرة العالم لدوره المؤثر".

فيما أكد "السعي لنزع فتيل التوتر في المنطقة"، موضحاً ان "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حذّر بأن أي عمل أمني يحدث في المنطقة ستكون عواقبه على كل المنطقة"، كذلك ذكر "أننا نشهد اليوم الإرباك السياسي والأمني والاقتصادي الذي لم يطل إيران فقط وإنما عمَّ كل دول الخليج والمنطقة وحتى العالم".