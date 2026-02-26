ترامب في اسوأ حالاته..!

خطاب فاشل مليء بالادعاءات والمزاعم الكاذبة وتزييف الحقائق.. ويركز على صورة الدكتاتور البطل ويهمل واقع اميركا الضعيفة من الداخل والمنبوذة في الخارج.

اميركا ترامب دولة امبريالية استعمارية لا تملك الا القوة الوحشية للتعامل مع ازماتها. وقد ألقت حاكمة فرجينيا أباجيل سبانبرغر الردّ الديمقراطي على الخطاب. ومن المفارقات التي تؤكد الهوة بين ترامب والشعب الاميركي من جهة والقيم الديموقراطية والحضارية من جهة اخرى:

* خلال افتتاح الخطاب، تم إخراج النائب آل غرين من تكساس من قاعة مجلس النواب بعد رفعه لافتة كتب عليها “السود ليسوا قرودا”، في إشارة إلى فيديو أعاد ترامب نشره على حسابه في “تروث سوشيال” يظهر عائلة أوباما بطريقة مسيئة.

* شهدت الجلسة مقاطعة بعض الديمقراطيين، بينهم النائبة كاثرين كلارك (ماساتشوستس)

* من جانبهم، قاطع نحو ثلاثة وثلاثين عضوًا ديمقراطيًا من الكونغرس الخطاب، بينما نظمت مجموعات تقدمية فعاليات مضادة في واشنطن.

* نظم بعض الديمقراطيين الذين تخلفوا عن حضور الخطاب احتجاجًا مضادًا بعنوان “حالة الاتحاد الشعبية” على ميدان ناشيونال مول.

* الحدث، الذي تنظمه مجموعات ناشطة ليبرالية مثل MoveOn Civic Action، يسلط الضوء على “الأمريكيين العاديين الأكثر تأثرًا بالأجندة الخطرة لترامب”.

* شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الديمقراطيين، من بينهم السيناتورات إد ماركي (ماساتشوستس)، وجيف ميركلي (أوريغون)، وكريس ميرفي (كونيتيكت)، وتينا سميث (مينيسوتا)، وآدم شيف (كاليفورنيا)، وكريس فان هولين (ماريلاند)، إضافة إلى النواب: ياسمين أنصاري (أريزونا)، وبيكا بالينت (فيرمونت)، وغريغ كاسار (تكساس)، وفيرونيكا إسكوبار (تكساس)، وبراميلا غايابل (واشنطن)، وديليا راميريز (إلينوي)، وبوني واتسون كولمان (نيوجيرسي)، وجون لارسون (كونيتيكت)، وأبريل ديلاني (ماريلاند).

* شهد محيط العاصمة الأمريكية احتجاجًا من قبل بعض الديمقراطيين والفنانين في حدث بعنوان “حالة المستنقع”، رافضين أداء ترامب، ووصفوا سياساته بأنها حوّلت أمريكا إلى مستنقع من الفساد.

* السياسات العنصرية لم تغب عن خطاب الاتحاد فقد أعلن ترامب أن عددًا من أفراد الجالية الصومالية قاموا بنهب مبلغ يقدّر بـ19 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، في تصريح أثار جدلًا واسعًا حول صحة المعلومات وطبيعة التعميم الموجّه تجاه الجالية.

* لم يستطع ترامب تجاوز إحدى أبرز خسائر إدارته هذا العام، وهي حكم المحكمة العليا الذي ألغى الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها. ووصف الحكم بأنه مؤسف..