عاجل : انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية
المقالات

ترامب في اسوأ حالاته..!


خطاب فاشل مليء بالادعاءات والمزاعم الكاذبة وتزييف الحقائق.. ويركز على صورة الدكتاتور البطل ويهمل واقع اميركا الضعيفة من الداخل والمنبوذة في الخارج.

اميركا ترامب دولة امبريالية استعمارية لا تملك الا القوة الوحشية للتعامل مع ازماتها. وقد ألقت حاكمة فرجينيا أباجيل سبانبرغر الردّ الديمقراطي على الخطاب. ومن المفارقات التي تؤكد الهوة بين ترامب والشعب الاميركي من جهة والقيم الديموقراطية والحضارية من جهة اخرى:

* خلال افتتاح الخطاب، تم إخراج النائب آل غرين من تكساس من قاعة مجلس النواب بعد رفعه لافتة كتب عليها “السود ليسوا قرودا”، في إشارة إلى فيديو أعاد ترامب نشره على حسابه في “تروث سوشيال” يظهر عائلة أوباما بطريقة مسيئة.

* شهدت الجلسة مقاطعة بعض الديمقراطيين، بينهم النائبة كاثرين كلارك (ماساتشوستس)

* من جانبهم، قاطع نحو ثلاثة وثلاثين عضوًا ديمقراطيًا من الكونغرس الخطاب، بينما نظمت مجموعات تقدمية فعاليات مضادة في واشنطن.

* نظم بعض الديمقراطيين الذين تخلفوا عن حضور الخطاب احتجاجًا مضادًا بعنوان “حالة الاتحاد الشعبية” على ميدان ناشيونال مول.

* الحدث، الذي تنظمه مجموعات ناشطة ليبرالية مثل MoveOn Civic Action، يسلط الضوء على “الأمريكيين العاديين الأكثر تأثرًا بالأجندة الخطرة لترامب”.

* شارك في الفعالية عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الديمقراطيين، من بينهم السيناتورات إد ماركي (ماساتشوستس)، وجيف ميركلي (أوريغون)، وكريس ميرفي (كونيتيكت)، وتينا سميث (مينيسوتا)، وآدم شيف (كاليفورنيا)، وكريس فان هولين (ماريلاند)، إضافة إلى النواب: ياسمين أنصاري (أريزونا)، وبيكا بالينت (فيرمونت)، وغريغ كاسار (تكساس)، وفيرونيكا إسكوبار (تكساس)، وبراميلا غايابل (واشنطن)، وديليا راميريز (إلينوي)، وبوني واتسون كولمان (نيوجيرسي)، وجون لارسون (كونيتيكت)، وأبريل ديلاني (ماريلاند).

* شهد محيط العاصمة الأمريكية احتجاجًا من قبل بعض الديمقراطيين والفنانين في حدث بعنوان “حالة المستنقع”، رافضين أداء ترامب، ووصفوا سياساته بأنها حوّلت أمريكا إلى مستنقع من الفساد.

* السياسات العنصرية لم تغب عن خطاب الاتحاد فقد أعلن ترامب أن عددًا من أفراد الجالية الصومالية قاموا بنهب مبلغ يقدّر بـ19 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، في تصريح أثار جدلًا واسعًا حول صحة المعلومات وطبيعة التعميم الموجّه تجاه الجالية.

* لم يستطع ترامب تجاوز إحدى أبرز خسائر إدارته هذا العام، وهي حكم المحكمة العليا الذي ألغى الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها. ووصف الحكم بأنه مؤسف..

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
