المقالات

ياقنواتنا الشيعية أين جرائم صدام

120 2026-02-24

صباح الرسام

كل العراقيين تواقين لمشاهدة الأحداث المأساوية التي مر بها العراق ابان تسلط النظام البعثي الصدامي الذي بطش بالشعب العراقي ، ويأملون ان تظهر القصص الماساوية الفريدة التي عاشوها والتي عاشها غيرهم ليعرف العالم كيف عاش العراقيون بزمن نظام الطاغية .

ابتدأ النظام بقتل المعارضين وتسفير عراقيين اصلاء عراقيين أبا عن جد بحجة التبعية ، والمصيبة لم يسفر العوائل بأكملها بل كان يحتجز الشباب والمراهقين في السجون ويسفر اهلهم ثم يعدمهم .

وقد تفنن النظام بقتل العراقيين قسم رمي بالتيزاب وتذويبهم وقسم يرميهم بالمثرامات وتحويلهم طعام للاسماك وقسم بوضع متفجرات بجسمه وتفجيره عن بعد وقسم رميهم من أعلى البنايات وقسم شنق أو رمي بالرصاص ، وحتى الاسلحة الكيمياوية استخدمها لقتل الاخوة الااكراد ، وقسم كبير ن ايناء الوسط والجنوب دفنهم أحياء بالمقابر الجماعية فيهم نساء واطفال .

وقد شرد النظام القمعي ملايين العراقيين ، وجوع الشعب العراقي ووصل الحال أجرة العامل 30 الى 50 سنت وقليل منهم كان يحصل على اجرة يومية دولار واحد وجعل العراقيين يتحسرون على لقمة الخبز ، وعندما استلم النظام الصدامي السلطة كانت قيمة الدينار العداقي تعادل 3 دولار و 50 سنت ، لكن النظام الصدامي حول العراق الى كابوس بشع من جميع النواحي .

بعد سقوط النظام الصدامي المجرم شهد العراق انفتاح علامي غير مسبوق وانتشرت القنوات الفضائية والصحف اليومية ، وكانت أول فضائية هي قناة العراق الرسمية ، وفرحنا كثيىا بأول فضائية شيعية هي قناة الفرات التي تنقل الاحداث السياسية العراقية والدولية ، وهي الوحيد التي تنقل المناسبات الدينية وانفردت بنقل الشعائر الحسينية وتنقل محاضرات المجالس الحسينية ومسير الزوار الى كربلاء بالبث المباشر في زيارة اربعينية الإمام الحسين ع ، وتلتها قناة بلادي ثم قناة المسار ثم انطلقت بالتتابع فضائيات شيعية واصبحت الفضائيات الشيعية العراقية بالعشرات فاقت المئة فضائية .

لكن للأسف كل الفضائيات الشيعية فشلت بنقل المآسي التي عاشها الشعب العراقي ، ومافعله الطاغية المجرم صدام ، فهي لم تنتج فلم درامي واحد او مسلسل عن أي مأسات مرت بها عائلة عراقية ، رغم كثرة القصص المأساوية التي لا تحصى ولا تعد والقصص حقيقية وجاهزة فقط تحتاج سيناريوهات وشخصيات تجسد الادوار ، وانا واثق ان الكثير سيعلمون بأجور منخفظة حتى بالمجان لنقل الحقيقة .

ياقنوتنا الشيعية اعلام الدول انتج افلام من الخيال ومأسات العراقيين قصص حقيقية ، والافلام الدرامية افضل من الافلام الوثائقية لانها تجذب جميع الاعمار لمشاهدتها ، وأفلام القصص تترسخ في الذاكرة ، ومن خلال الافلام او المسلسلات سيعرف العالم حقيقة المأسات التي عاشها الشعب العراقي بالحقية الصدامية المظلمة .

نتمنى من القنوات الفضائية ان تقوم بواجبها وتنتج افلام درامية وحتى أفلام أكشن ليعرف العراقيين الذين لم يعيشوا جحيم الطاغية صدام ويعرف العالم حقيقة النظام الصدامي القمعي الذي دمر العراق وقتل الشعب العراقي .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موسى الايراني سيغرق فرعون الأمريكي
ماذا تعني خسارة حرب ؟
ياقنواتنا الشيعية أين جرائم صدام
ترامب، لماذا لا تستسلم إيران ؟
مأزق البرتقالي بين مِطرقة الكيان وسندان إيران.
لماذا يوثق المجرم جرائمه ؟
السيد الخامنئي يرفض لقاء ترامب والعرب يهرولون للصورة معه؟!
فضائح ابستين: لماذا الكشف عنها الآن؟!
شيطانان سيهزمان فبأي الاء ربكما تكذبان؟!
الشهيد عباس الموسوي… مدرسةُ الجهادِ التي أنجبتِ القادةَ للدفاعِ عن القدس..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك