ماذا تعني خسارة حرب ؟

اخبار هائجة عن اشعال حرب ، ماهي نتيجة الحرب افتراضا ، طرف منتصر وطرف خاسر ، ماهي اثار الخسارة على الخاسر ؟ خسارة بشرية، تدمير الالة العسكرية ،الرضوخ للمنتصر، تدمير الاقتصاد ، تعالوا نرى هذه الامور الى أي مدى تتحقق ان اعتقدت امريكا انها ستنتصر ؟

فيما يخص الخسائر البشرية يعني الموت ، في العقيدة الاسلامية الموت يعني الشهادة والشهادة يعني الفوز عند الله عز وجل ، وهذه الفرضية خير اثبات عليها الحسين عليه السلام وعياله وصحبه وهو اقل قوة من جيش يزيد لكنه لم يستسلم وكانت خسائر بشرية بالمفهوم الدنيوي لكنه عند الحسين عليه السلام ومن معه هي الشهادة ، النتيجة مسالة الموت تجعل ايران يخشى ويتراجع امر مستحيل .

اما العدة العسكرية التي تعمل امريكا على ضربها ، فانها في حرب الـ (12) يوما اثبتت فشلهم ويوميا ايران تعلن عن سلاح جديد ، هل تعلمون ماهو اخر سلاح جديد اعلنوا عنه بتصريح ؟ بداية لابد من تمهيد لهذا السلاح ، امريكا قامت بتجارب على حاملات الطائرات بان لا تؤثر بها الصواريخ أي عند اصابتها بصاروخ تقوم معالجة الضربة بشكل تلقائي بحيث يجعل الحاملة لا تغرق ، جربوا اقوى الصواريخ فيها حتى تمكنوا من تحصينها ضد قوة الصواريخ ، هنا جاء التصريح الايراني وبشكل صريح انها ستغرق الحاملات حيث انها كانت تعمل خلال الفترة الماضية على عدة تجارب لصناعة صواريخ تغرق هذه الحاملات وقد توصلت الى ذلك ، وايران الان تعتبر الدولة الاولى في العالم بصناعة وتقنية الصواريخ ومعها المسيرات .

اما مسالة رضوخ ايران للطرف الاخر لاسيما عندما تكون حربها دفاع من اجل العقيدة والوطن والشعب فانها لم ولن ترضخ اطلاقا والتاريخ يحدثنا عن تاريخهم بهذا الخصوص ، امريكا حاولت ان ترضخ ايران خلال ازمة الرهائن وخلال دعمهم لطاغية العراق في حربه ضد ايران ، وخلال الاعمال الارهابية التي قام بها الموساد في ايران ( اغتيال علماء نووين ورئيس ووزير وضيف واعمال تخريبية بحجة مظاهرات )وحرب (12) يوما كل هذا وايران لم ترضخ بل الاكثر دلالة مع الاحتفال بالذكرى السابعة والاربعين للثورة الايرانية هو ايضا الاحتفال بالصمود الايراني ضد الحصار للسنة السابعة والاربعين ، ولم ترضخ ايران .

هنا ليس الدفاع عن ايران بل كل من يؤمن بوطنه وعقيدته سيعمل مثلما عملت ايران بل وربما اكثر ، فيتنام شاهد على ما نقول .

ما يخص المفاوضات هل تعتقدون ان ايران تعطي ولا تاخذ ، كلا بل تاخذ الضعف قبل ان تعطي ، سبق وان قام الانكليز ( اس البلاء والخباثة في العالم ) باحتجاز سفينة ايرانية قابلها الحرس الثوري باحتجاز سفينة بريطانية اكبر واضخم واغلى من السفينة الايرانية ، النتيجة بريطانيا اولا اطلقت السفينة الايرانية وبعدها بايام اطلقت ايران السفينة البريطانية .

الدولة التي تغلق مضيق هرمز لاجراء تدريب على ماذا يدل هذا ؟ مضيق هرمز مضيق دولي يؤثر على التجارة البحرية التي تمر منه ، وبكل ثقة اغلقوه .

لا اعتمد ما يذاع من اخبار وتصريحات لكلا الجانبين ايران امريكا الكيان الصهيوني ، لان التصريح هو تلميح وخدعة وان كان التصريح الايراني اكثر للمصداقية والثقة .

هنالك مسالة على امريكا ان تعيها ، هنالك عقيدة وهنالك حق بين وهذا لا علاقة له اطلاقة بالقومية والحدود بين الاوطان فاصحاب العقيدة ومن يؤمن بها يقوم بالمطلوب ان تعرضت العقيدة للاعتداء ، فالمسالة ليست السيد الخامنئي ولا النووي ولا محور المقاومة انها مسالة الاسلام فقط والاسلام فقط والاسلام فقط وما اضحوكة الابراهيمية عنكم ببعيدة ، وسبق ان اعلنها بوش انها حرب صليبية

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
