ماذا تعني خسارة حرب ؟

اخبار هائجة عن اشعال حرب ، ماهي نتيجة الحرب افتراضا ، طرف منتصر وطرف خاسر ، ماهي اثار الخسارة على الخاسر ؟ خسارة بشرية، تدمير الالة العسكرية ،الرضوخ للمنتصر، تدمير الاقتصاد ، تعالوا نرى هذه الامور الى أي مدى تتحقق ان اعتقدت امريكا انها ستنتصر ؟

فيما يخص الخسائر البشرية يعني الموت ، في العقيدة الاسلامية الموت يعني الشهادة والشهادة يعني الفوز عند الله عز وجل ، وهذه الفرضية خير اثبات عليها الحسين عليه السلام وعياله وصحبه وهو اقل قوة من جيش يزيد لكنه لم يستسلم وكانت خسائر بشرية بالمفهوم الدنيوي لكنه عند الحسين عليه السلام ومن معه هي الشهادة ، النتيجة مسالة الموت تجعل ايران يخشى ويتراجع امر مستحيل .

اما العدة العسكرية التي تعمل امريكا على ضربها ، فانها في حرب الـ (12) يوما اثبتت فشلهم ويوميا ايران تعلن عن سلاح جديد ، هل تعلمون ماهو اخر سلاح جديد اعلنوا عنه بتصريح ؟ بداية لابد من تمهيد لهذا السلاح ، امريكا قامت بتجارب على حاملات الطائرات بان لا تؤثر بها الصواريخ أي عند اصابتها بصاروخ تقوم معالجة الضربة بشكل تلقائي بحيث يجعل الحاملة لا تغرق ، جربوا اقوى الصواريخ فيها حتى تمكنوا من تحصينها ضد قوة الصواريخ ، هنا جاء التصريح الايراني وبشكل صريح انها ستغرق الحاملات حيث انها كانت تعمل خلال الفترة الماضية على عدة تجارب لصناعة صواريخ تغرق هذه الحاملات وقد توصلت الى ذلك ، وايران الان تعتبر الدولة الاولى في العالم بصناعة وتقنية الصواريخ ومعها المسيرات .

اما مسالة رضوخ ايران للطرف الاخر لاسيما عندما تكون حربها دفاع من اجل العقيدة والوطن والشعب فانها لم ولن ترضخ اطلاقا والتاريخ يحدثنا عن تاريخهم بهذا الخصوص ، امريكا حاولت ان ترضخ ايران خلال ازمة الرهائن وخلال دعمهم لطاغية العراق في حربه ضد ايران ، وخلال الاعمال الارهابية التي قام بها الموساد في ايران ( اغتيال علماء نووين ورئيس ووزير وضيف واعمال تخريبية بحجة مظاهرات )وحرب (12) يوما كل هذا وايران لم ترضخ بل الاكثر دلالة مع الاحتفال بالذكرى السابعة والاربعين للثورة الايرانية هو ايضا الاحتفال بالصمود الايراني ضد الحصار للسنة السابعة والاربعين ، ولم ترضخ ايران .

هنا ليس الدفاع عن ايران بل كل من يؤمن بوطنه وعقيدته سيعمل مثلما عملت ايران بل وربما اكثر ، فيتنام شاهد على ما نقول .

ما يخص المفاوضات هل تعتقدون ان ايران تعطي ولا تاخذ ، كلا بل تاخذ الضعف قبل ان تعطي ، سبق وان قام الانكليز ( اس البلاء والخباثة في العالم ) باحتجاز سفينة ايرانية قابلها الحرس الثوري باحتجاز سفينة بريطانية اكبر واضخم واغلى من السفينة الايرانية ، النتيجة بريطانيا اولا اطلقت السفينة الايرانية وبعدها بايام اطلقت ايران السفينة البريطانية .

الدولة التي تغلق مضيق هرمز لاجراء تدريب على ماذا يدل هذا ؟ مضيق هرمز مضيق دولي يؤثر على التجارة البحرية التي تمر منه ، وبكل ثقة اغلقوه .

لا اعتمد ما يذاع من اخبار وتصريحات لكلا الجانبين ايران امريكا الكيان الصهيوني ، لان التصريح هو تلميح وخدعة وان كان التصريح الايراني اكثر للمصداقية والثقة .

هنالك مسالة على امريكا ان تعيها ، هنالك عقيدة وهنالك حق بين وهذا لا علاقة له اطلاقة بالقومية والحدود بين الاوطان فاصحاب العقيدة ومن يؤمن بها يقوم بالمطلوب ان تعرضت العقيدة للاعتداء ، فالمسالة ليست السيد الخامنئي ولا النووي ولا محور المقاومة انها مسالة الاسلام فقط والاسلام فقط والاسلام فقط وما اضحوكة الابراهيمية عنكم ببعيدة ، وسبق ان اعلنها بوش انها حرب صليبية