لماذا يوثق المجرم جرائمه ؟

انها ليست حربا او انتفاضة او ثورة او اعمال شغب حتى يوثق الحدث بكل تفاصيله ، انها جريمة ، والمجرم يسعى لاكمال جريمته من غير دليل وان لا يراه احد ، فلماذا نرى ما يحدث الان جرائم بتوثيق مهني ؟ هل لانه مطمئن انه فوق القانون او لديه ما يهدد من يهدده؟

انا شخصيا لا اشاهد أي صورة او فلم فيه جريمة او اهانة للانسان حتى ولو كان مجرما فالقانون ياخذ مجراه وليس التعذيب والاهانة ، بل حتى لا اقرا كل ما يتعلق بالوحشية والتعذيب ولا اعلم كيف تمكن الدكتور عبود الشالجي تاليف (موسوعة العذابات ) من اين له القابلية على قراءة وتدوين تعذيب الانسان ؟

نعم هنالك طواغيت لا يلتذون فقط بالاجرام والتعذيب بل لغريزة الاجرام المتشبعة في نفوسهم يتلذذون بتصوير ضحيتهم والنظر اليها ، ومثل هكذا افلام وصور تعرض من على شاشات التلفزيون .

هنا اتوقف عند فضيحة ابستين والاعلان عن العدد الهائل من الاوراق التي هي جزء من ملف والصور والافلام التي وافقت وزارة العدل على عرضها للجمهور ، اذهلت العالم هذه القذارة التي اقدم عليها من هم اقذر من القذارة ، لكن ماهي الدوافع التي جعلتهم يوثقون قذارتهم بكل تقنية وتنظيم ودقة ؟، ما الغاية من ذلك ؟ أللتاريخ والتشفي بالانسانية ؟.

واقسى صورة شاهدتها بشكل لا ارادي ثلاث بنات بعمر الوردة ملتصقات مع بعضهن والخوف في عيونهن واحسادهن ترتجف والوحش ترامب بكل نظراته القذرة ينظر اليهن ليتخيل كيف ستكون فريسته .

هؤلاء الغرب ( العلمانيون) الذين يثيرون مسالة خلافية مع الاسلام بخصوص عمر القاصر ويصرون على سن الثامنة عشر ، فهل بقي هذا العمر في حساباتكم وانتم تقترفون ما لا يمكن ترقيعه بل لا يطهر لو اغطس في مياه المحيطات الخمسة وحتى البحار باستثناء البحر الاحمر لان اليمن ترفض ذلك ولا تسمح لهم بالمرور .

توقفوا تمهلوا ... تكرر خبر مفاده ان كلنتون وحرمه المصون هددوا بان تكون جلسة الاستجواب علنية ، على ماذا يدل ذلك ؟ هل عليّ وعلى اعدائي ؟ ام ان هنالك رؤوس عفنة محاطة بعدة جدران دبلوماسية لا يحق لاحد ذكرهم وهدد كلنتون بذلك ؟

اقول مهما يكن الامر فان ما ظهر منها يكفي لصدور الحكم على ماهية اخلاقكم ، ماهية سياستكم ، ماهية جرائمكم ... تاكلون بشر .

لا تستبعدون لربما هنالك تيار من اجل القضية الفلسطينية ومحاسبة نتن ياهو على جرائمه التي لم تنس في كل الاوساط الى يومنا هذا ، فلابد من جريمة بقوة عشرة ريختر حتى يتم نسيان ابادة الشعب الفلسطيني .

نسال سؤال اخر هذه القيادات التي ظهرت علنا افعالهم في جزيرة ابستين ، هل هم القادة الذي يريدون شن الحرب على ايران ؟

نصيحة لوجه الله لا تشغلوا اعلامكم وقراءاتكم وتحليلاتكم لهذه الفضائح وما سيصدر لاحقا فكلها تؤدي الى قمة الاجرام لهذه الطبقة فكل الطرق تؤدي الى جريمة واسمها جريمة كبرت او صغرت اغتصاب او لواط ، قتل او اكل .

في يوم ما انشغل الاعلام الامريكي وحرك معه اعلام الاقزام للتحدث عن فقط تحرش جنسي لكلنتون بموظفة او ما شابه ذلك اسمها مونيكا وعقدت الجلسات وشنت الاتهامات وصرخت الدفاعات ، ثم ماذا ؟ ماذا سيقول من اقام الدعوى على كلنتون بعنوان التحرش الجنسي ، أي انه لم يزني وهو يرى اليوم ماذا فعل ابستين ؟!!!