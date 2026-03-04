امريكا وقعت بالمأزق الايراني

صباح الرسام

لقد وقع الفأس بالرأس وهزيمة أمريكا قريبة جدا بعد تورطها بالاعتداء على الجمهورية الاسلامية التي فاجئت العالم بقوتها الصاروخية وتكنولوجية دفاعاتها المتطورة .

ما كانت تخشاه امريكا وقعت فيه واوقعت معها الكيان الصهيوني ودول الخليج وتسببت بدمار الدول الخليجية التي كانت تراهن على قوة امريكا وقدرتها على تحقيق النصر على ايران ، كل المراهنات والتوقعات فشلت على أرض الواقع والعالم يعيش في صدمة من المشاهد التي تتناقلها وسائل الاعلام .

حاملات الطائرات والصواريخ المتطورة والرادارات لم تنفع امريكا واسرائيل والقواعد الامريكية ومواقع القيادة في الدول الخليجية خرجت عن الخدمة واسرائيل كانت لها الحصة الاكبر فقد دمرتها الرشقات الصاروخية والمسيرات الايرانية وهي مستمرة بدون توقف .

وما ادهش العالم بعد استشهاد المرشد الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي رض مضاعفة الهجمات الايرانية وحققت اهداف باوقات قياسية ، مما برهن على ان الجمهورية الاسلامية دولة مؤسسات لن تتاثر باغتيال قائدها بالحروب بل زاد همتهم ورفع عزيمتهم .

وحال الرئيس الامريكي ترامب يريد الخروج من المستنقع بأي صورة تحفظ ماء وجهه وطلب من الرئيس الايطالي التدخل لانقاذه من المستنقع الذي وقع فيه ويريد منه التوسط لوقف الحرب .

موازين القوى غيرتها ايران التي اصبحت رقم صعب بالمعادلة العالمية واصبحت صاحبة القرار بعد انتصارها على امريكا واسرائيل وكل دول الغرب والدول العربية العميلة ، وافرحت مستضعفي العالم شعوبا وحكومات ظلمتها دول الاستكبار العالمي .