المقالات

امريكا وقعت بالمأزق الايراني

69 2026-03-04

صباح الرسام

 

لقد وقع الفأس بالرأس وهزيمة أمريكا قريبة جدا بعد تورطها بالاعتداء على الجمهورية الاسلامية التي فاجئت العالم بقوتها الصاروخية وتكنولوجية دفاعاتها المتطورة .

ما كانت تخشاه امريكا وقعت فيه واوقعت معها الكيان الصهيوني ودول الخليج وتسببت بدمار الدول الخليجية التي كانت تراهن على قوة امريكا وقدرتها على تحقيق النصر على ايران ، كل المراهنات والتوقعات فشلت على أرض الواقع والعالم يعيش في صدمة من المشاهد التي تتناقلها وسائل الاعلام .

حاملات الطائرات والصواريخ المتطورة والرادارات لم تنفع امريكا واسرائيل والقواعد الامريكية ومواقع القيادة في الدول الخليجية خرجت عن الخدمة واسرائيل كانت لها الحصة الاكبر فقد دمرتها الرشقات الصاروخية والمسيرات الايرانية وهي مستمرة بدون توقف .

وما ادهش العالم بعد استشهاد المرشد الأعلى السيد علي الحسيني الخامنئي رض مضاعفة الهجمات الايرانية وحققت اهداف باوقات قياسية ، مما برهن على ان الجمهورية الاسلامية دولة مؤسسات لن تتاثر باغتيال قائدها بالحروب بل زاد همتهم ورفع عزيمتهم .

وحال الرئيس الامريكي ترامب يريد الخروج من المستنقع بأي صورة تحفظ ماء وجهه وطلب من الرئيس الايطالي التدخل لانقاذه من المستنقع الذي وقع فيه ويريد منه التوسط لوقف الحرب .

موازين القوى غيرتها ايران التي اصبحت رقم صعب بالمعادلة العالمية واصبحت صاحبة القرار بعد انتصارها على امريكا واسرائيل وكل دول الغرب والدول العربية العميلة ، وافرحت مستضعفي العالم شعوبا وحكومات ظلمتها دول الاستكبار العالمي .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخامنئي يضع العالم بأَسره أمام تداعيات مفصلية
امريكا وقعت بالمأزق الايراني
أمريكا.. سقوط الورقة الأهم..!
ما رأينا باستشهادك إلا جميلا.
إطلالة العراق البحرية توثيق سيادي يتجاوز الانفعال وخطابات الشعبوية..!
ترامب في اسوأ حالاته..!
العراق.. ذاكرة الدم العربي بين الوفاء المنسيّ وحسابات المصالح السياسة..!
التمدد الكويتي في المياه العراقية: قراءة في التاريخ والجغرافيا والموقف العربي
دور المعلم او المدرس في تعزيز الأمن الفكري والوطني لدى الطلبة
الحق بيّنْ لا يحتاج الى تحليل تصريحات لاثباته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك