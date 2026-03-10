نفط فنزويلا دفع ترامب لشن الحرب

صباح الرسام

اكثر من 4 عقود ونصف وامريكا تخطط لاسقاط الجمهورية الاسلامية وحاولت اسقاطها بتوريط الطاغية صدام ودعمه باشعال حرب دامت 8 سنوات لاسقاط الجمهورية الاسلامية لكن المحاولة فشلت بانتصار ايران ، واستمرت المحاولات الامريكية بشتى الطرق لاسقاط ايران بحرب اقتصادية وتحريك عملاء لخلق اضطرابات داخل ايران لكن كل المحاولات فشلت ، وبقيت ورقة اسقاطها بشن الحرب عليها مطروحة لكن الموقع الجغرافي لايران كونها تسيطر على الخليج ومضيق هرمز يمنع التفكير بشن الحرب عليها خوفا من عواقب انقطاع تصدير النفط للعالم الذي يسبب أزمة كارثية عالمية .

وبعد حرب 12 يوم التي اشعلتها اسرائيل بالاعتداء على الجمهورية الاسلامية التي لقنتها درسا لا ينسى وعجزت امريكا عن حمايتها وخرجت ايران منتصرة ، ففكروا بطريقة اخرى بشن حرب كبرى والغاء اهمية النفط الخليجي وهي البحث عن مصدر نفط آخر يعوض انقطاع النفط الخليجي .

ففكر ترامب بجعل فنزويلا الحل للاستغناء عن نفط الخليج فقام بارتكاب جريمة اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته في عملية قرصنة ارهابية بعدة طائرات مروحية نفذتها قوة خاصة تسمى الدلتا باالانزال على مقر الرئيس الفنزويلي واختطفوه ، وبعد تنفيذ عملية الاختطاف سيطرت امريكا على نفط فنزويلا اكبر احتياطي نفط بالعالم ، ورصدت امريكا 100 مليار دولار لتطوير الانتاج وأمنت على توفر النفط في حال انقطاع النفط الخليجي اذا اشعلت الحرب على ايران .

لو لا سيطرة امريكا على نفط فنزويلا ما اشعل ترامب الحرب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية .

ولكن ايران فاجئت العالم بقوتها الدفاعية وكبدت امريكا واسرائيل خسائر جسيمة ودمرت القواعد الامريكية المتواجدة في الدول الخليجية واخرجتها عن الخدمةواجبرت حاملات الطائرات على التراجع بعد اصابتها باضرار بالغة وسحقت اسرائيل ولقنتهم درسا لا ينسى ابدا ، ومنعت مرور ناقلات النفط وسببت كارثة للدول الخليجية المصدرة للنفط التي شاركت بالحرب ضد ايران ، علما كل قواعد واساطيل امريكا في اراضيها ، وهم الان يعضون اصابع الندم بسبب تورطهم في الرهان على انتصار امريكا التي دعموها بترليونات الدولارات وذهبت بمهب الريح .