العمليات المشتركة: أي محاولة لبث خطاب الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية ستُواجَه بإجراءات حازمة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن أي محاولة لبث خطاب الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية ستُواجَه بإجراءات حازمة، حيث ذكر رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن الموسوي، في بيان، إنه "في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، نؤكد أن أمن العراق واستقراره يمثلان خطاً أحمر لا يمكن التهاون معه، وأن أي محاولة لبث خطاب الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية ستُواجَه بإجراءات حازمة وفق القانون".

وأضاف ان "العراقيين أثبتوا عبر تاريخهم، أنهم أقوى من كل محاولات التفريق، وأن وحدتهم الوطنية كانت ولا تزال السد المنيع بوجه كل من يسعى لزعزعة السلم المجتمعي".

كما لفت الى ان "ما يرصد اليوم من نشاطات مشبوهة عبر بعض المنصات أو الجهات، هو محل متابعة دقيقة من قبل أجهزتنا الأمنية والاستخبارية التي تعمل على مدار الساعة، وبإمكانيات متقدمة، لرصد وتعقب كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو استغلال مناخ الحرية والديمقراطية للإضرار بالمجتمع".

وأكد معن، بحسب البيان، أن "القانون سيطبق بحزم على كل من يتبنى أو يروّج لخطاب طائفي أو تحريضي، من دون استثناء، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون غطاء لنشر الفتنة أو تهديد السلم الأهلي، كما نجدد ثقتنا بوعي أبناء شعبنا الكريم".

فيما دعا الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والوقوف صفاً واحداً بوجه كل محاولات الإساءة لوحدة العراق"، لافتا الى أننا "تجاوزنا معاً مراحل أكثر صعوبة، بفضل تضحيات قواتنا الأمنية وبسالة أبناء شعبنا، وسنمضي اليوم بنفس العزيمة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار".