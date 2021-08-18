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كورونا في العراق.. تحذير برلماني من موجة رابعة


حذرت خلية الأزمة النيابية، اليوم الثلاثاء، من دخول موجة رابعة لفيروس كورونا إلى البلاد، فيما وجهت رسالة لأصحاب المواكب الحسينية.

وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الانخفاض في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين لا يعتد به، طالما هناك قلة في اخذ المسحات من المواطنين"،

مبينا أن "الصحة تعتمد على معدلات احتساب اعداد الإصابات من خلال الحالات الموجبة الكبيرة والاعتماد على حالات الوفيات بالنسبة للعدد الكلي للمصابين وكذلك معدل الإصابات لمدة 10 أيام".

وأشار إلى أن "هناك انخفاضا حقيقيا في اعداد الاصابات في الموجة الثالثة إلا أن المخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة ترتفع على اثرها الاصابات والوفيات"، مبينا أن "الموجة الثالثة أوشكت على الانتهاء".

وأضاف، أن "نسبة اعداد الملقحين في الوقت الحالي لا تشجع في امكانية تسجيل انخفاض باعداد الاصابات، والتي ترهن بارتفاع نسبة الملقحين الى 60 بالمئة"، مبينا أن اعداد الملقحين في العراق بلغت مليونين ونأمل وصول نسبة التلقيح الى 50 بالمئة مع دخول الموجة الرابعة".

 

ودعا الموسوي أصحاب المواكب الحسينية الى "مراعاة الشروط الصحية وأن يكون هناك ارتداء الكمامة والتباعد وإيجاد وسائل التعقيم في المواكب"، لافتاً الى تسجيل "حالات اكتظاظ بين الزائرين من دون وجود التزام بالشروط الصحية".

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