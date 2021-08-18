طائرات F_16 العراقية تنفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين

نفذت طائرات F_16 العراقية، اليوم الاربعاء، ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول انه "بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة واستطلاع ميداني مكثف، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح الدين استهدفت خلالها وكرين لعصابات ‫داعش‬".