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الاطاحة بثلاثة دواعش نفذوا هجمات على ابراج نقل الطاقة في ديالى


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاثة ارهابيين نفذوا هجمات على ابراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل جهودها الميدانية لمطاردة فلول داعش الإرهابية وملاحقة المطلوبين للقانون والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وبعد أن شهدت محافظة ديالى خلال الاشهر الماضية هجمات عدة من قبل العصابات الإرهابية استهدفت خلالها الابراج الناقلة للكهرباء من اجل اشاعة الفوضى في الشارع العراقي، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل تمكنت من تحديد موقع احد المنفذين للهجمات".

وأضاف البيان، انه "تم مداهمة داره والقبض عليه وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بتفجير الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع إرهابيين آخرين وبكمين محكم تم القبض عليهما واعترفا أيضا بانتمائهما الى عصابات داعش الإرهابية".

واشار الى، ان "الارهابيين، دونت اقوالهم ابتدائيا وفضائيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الإرهابيين اصوليا."

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