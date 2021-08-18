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العراق والصين يؤكدان العمل على تخفيف توترات المنطقة


بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توترات المنطقة.

وقال مكتب صالح في بيان إن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث قدم له التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وتناول الاتصال الهاتفي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط وبما يخدم مصالح شعبيْ البلدين الصديقين".

وجرى التأكيد، أثناء الاتصال، على "ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وزيادة عدد الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الصينية، وتثمين دور الصين في مساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا عبر إرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية".

كما تناول الاتصال، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد صالح أهمية العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها، مشيراً إلى أن أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة، وفق البيان.

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