قبيلة مدير بلدية كربلاء الراحل تبدي موقفاً.. هذا ما قاله نجله

أكدت قبيلة خفاجة في محافظة كربلاء، اليوم السبت، إنها لن تتنازل عن حق مدير بلدية المحافظة الراحل عبير الخفاجي.

وقال رئيس قبيلة خفاجة / مالك في العراق، الشيخ معز الدين عباس علوان الهر، في مؤتمر إن "عشائر خفاجة في كربلاء لن نتنازل عن الجاني ومن معه، مطالباً الجهات المعنية بإنزال القصاص العادل وفي نفس المكان وملاحقة كل المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي".

وحذر، ذوي القاتل المجرم وعشيرته "بعدم الدفاع عنه او توكيل محامي له"، مطالباً بإعدامه في نفس مكان الجريمة".

بدوره، طالب وطالب علي نجل الشهيد عبير سليم الخفاجي مدير بلدية كربلاء "بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل في نفس المكان، وإلقاء القبض على المحرضين، مؤكداً رفضه لأي تنازل أو تفاوض".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد مصدر أمني، بوفاة مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة.