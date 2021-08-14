الأخبار

قبيلة مدير بلدية كربلاء الراحل تبدي موقفاً.. هذا ما قاله نجله


أكدت قبيلة خفاجة في محافظة كربلاء، اليوم السبت، إنها لن تتنازل عن حق مدير بلدية المحافظة الراحل عبير الخفاجي.

وقال رئيس قبيلة خفاجة / مالك في العراق، الشيخ معز الدين عباس علوان الهر، في مؤتمر إن "عشائر خفاجة في كربلاء لن نتنازل عن الجاني ومن معه، مطالباً الجهات المعنية بإنزال القصاص العادل وفي نفس المكان وملاحقة كل المحرضين في مواقع التواصل الاجتماعي".

وحذر، ذوي القاتل المجرم وعشيرته "بعدم الدفاع عنه او توكيل محامي له"، مطالباً بإعدامه في نفس مكان الجريمة".

بدوره، طالب وطالب علي نجل الشهيد عبير سليم الخفاجي مدير بلدية كربلاء "بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل في نفس المكان، وإلقاء القبض على المحرضين، مؤكداً رفضه لأي تنازل أو تفاوض".

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد مصدر أمني، بوفاة مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي جراء إطلاق نار تعرض له خلال عملية لرفع التجاوزات في المحافظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخلية تعلن نتائج اليوم الأول لعمليات الطارمية
قبيلة مدير بلدية كربلاء الراحل تبدي موقفاً.. هذا ما قاله نجله
التربية توضح بشأن امتحانات طلاب السادس الاعدادي
حريق كبير في مخزن للمواد البلاستيكية بالوزيرية
بالفيديو .... سباب وشتم متبادل بين احد التشرينيين ومزاحم الحويت ويقول ان ثورة تشرين ثورة مزعطة وساقطين
اخماد حريق بقصر الثقافة في النجف الأشرف
تبادل اتهامات بالإرهاب بين أبو مازن وأخ وزير الدفاع على الفيس بوك
الكشف عن مناطق تسلل “داعش” الارهابي في الانبار وتحذيرات من خطورة الموقف
قيادي شبكي يتهم حزب بارزاني بافتعال المشاكل في سهل نينوى
رفض تركماني جديد لعودة البيشمركة الى كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك