رفض تركماني جديد لعودة البيشمركة الى كركوك

أبدى السياسي والنائب التركماني السابق في البرلمان فوزي أكرم ترزي، السبت، رفضه التام لعودة قوات البيشمركة لكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

وقال ترزي في حديث صحفي إن “الإعلان عن خطوة تشكيل لوائين من البيشمركة والجيش العراقي غير قانونية، كون الدستور حدد مناطق تواجد البيشمركة بمحافظات الإقليم فقط”.

وأضاف أن “المكون التركماني ذاق الويلات وتعرض لأقسى أنواع الجرائم، ونرفض عودة قوات البيشمركة لكركوك وباقي المناطق، والقوات الأمنية والحشد الشعبي لديهم القدرة الكاملة على تأمين تلك المناطق وصد تعرضات الإرهاب”.

وأعلنت وزارة البيشمركة قبل يومين عن اتفاق تم توقيعه مع وزارة الدفاع الاتحادية يقضي بتشكيل لوائين من البيشمركة والجيش لحماية المناطق المتنازع عليها.