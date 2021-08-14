الحشد الشعبي يكشف عن تفاصيل عملية الطارمية

كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تفاصيل عملية الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المعاون التنفيذي لرئيس أركان الحشد نعمة الكوفي في بيان له ان "هيئة الحشد الشعبي وضعت خطة متكاملة لعملية الطارمية وستكون هناك عمليات دَورية لملاحقة العناصر الإرهابية، مشيرا الى ان الأهالي يبدون تعاونا كبيرا مع الحشد الشعبي والقوات الأمنية"، لافتا الى ان "منطقة الطارمية تمثل رئة بغداد ولابد من تأمينها وهذه المرة الخامسة ندخل للمنطقة لطمأنة الاهالي بانها خالية من الإرهابيين".

وأضاف، ان "هيئة الحشد الشعبي وضعت خطة متكاملة في العمليات المشتركة وستكون هناك عمليات دَورية لملاحقة العناصر الارهابية وستستمر لأيام عديدة"، مشيرا الى ان "الانسجام بين القوات الامنية اسهم بنجاح العملية في الساعات الاولى من انطلاقها".

وبين الكوفي ان "العملية شاركت فيها كل الوحدات الساندة في الحشد الشعبي وكذلك الجيش العراقي و طيران الجيش والهندسة العسكرية"، متابعا "لاحظنا تعاونا من قبل الأهالي مع الجيش و الحشد و اليوم بدأنا بعملية تفتيش لهذه المناطق لان الدواعش يحاولون الحصول على ملاذات آمنة في هذه المناطق خاصة أطراف بغداد".

وانطلقت قوة من قيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، صباح اليوم السبت، بعملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد للقضاء على فلول داعش.