تحالف عزم يتهم الحلبوسي باحتكار المكون السني لتحقيق أهداف انتخابية

اتهمت القيادية في تحالف عزم هدى الجار الله، السبت، تحالف تقدم بمحاولة احتكار المكون سني لتحقيق أهداف انتخابية.

وقالت الجار الله في تصريح صحفي إن “المكون السني ليس حكرا لحزب تقدم أو أي جهة أخرى إنما هناك قوى سنية عديدة تمثل السنة خصوصا في محافظة نينوى “.

واضافت أن “تحالف عزم لديه تفاهمات وانفتاح على جميع القوى السياسية بعيدا عن مسألة الاحتكار وابعاد الخصوم “، لافتة إلى ان “حزب تقدم يحاول الاستحواذ على المناصب دون وجه حق “.

وأكد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت، انقسام البيت السني الى أربعة أجزاء، مشيرا الى أن كل جزء يتبع دولة اجنبية.