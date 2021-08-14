العصائب تكشف وجود “سيرفرات” امريكية خارج العراق لاختراق الانتخابات

كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، السبت، عن مخطط امريكي مجهز للانتخابات العراقية.

وقال الربيعي في تصريح صحفي إن ” هناك سيرفرات تابعة للولايات الامريكية خارج العراق مجهزة لاختراق الانتخابات” مبيناً أن ” وجود السيرفرات خارج العراق يشكل خطراً كبيراً على الانتخابات “.

وبين أنه ” في ظل وجود بطاقات الكترونية وسيرفرات خارج العراق وفي دولة الامارات تحديداً تبقى الانتخابات في خطر”. وأشار ” لابد من حماية الانتخابات بطريقة او بأخرى، ونُحذر ونَحذر من التدخل الامريكي “.

يذكر أن موعد الانتخابات قد حدد في وقت سابق من الحكومة ويصادف في العاشر من تشرين الاول.