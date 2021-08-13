المنافذ تحبط محاولة تهريب مواد ممنوعة في أم قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط محاولة تهريب ٣ حاويات تحتوي مواد ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب".

وأضافت، أنه "بعد التدقيق على الحاويات المذكورة تبين انها تحتوي على شواصي دراجات لم يتم التصريح بها و مخبأة خلف المواد المصرح بها".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".