وزير الخارجية يلتقي وزير الانتاج الحربي الباكستاني لبحث سبل التعاون المشترك

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستانيّ السَّيدة زبيدة جلال، وأكّد السَّيد الوزير رغبة الحكومة العراقيَّة بزيادة آفاق التعاون المُشترَك في كافة المجالات الدفاعيّة والسياحيّة الدينيّة، والثقافيّة والصحيّة والتقنيّة وغيرها، والاستفادة من الخبرات لكلا المُؤسّستين العسكريتين، ومنها: تطوير قدرات القوات المُسلحة العراقيَّة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان " الوزير عبر عن قلقه بخصوص الأزمة الأمنيّة في افغانستان وكيف أنها تؤثر على العراق وباكستان وكل دول المنطقة"، وتكلم عن "الجوانب الإنسانيّة وحرمة الدم والمهاجرين بسبب النزاعات المُسلحة، وذكر أنّ ماحدث بالماضي قبل عقود من الزمن أنعكس سلباً على الوضع الأمنيّ ب‍العراق وباكستان والشرق الأوسط وحتى على الغرب".

واضافت ان "الوزير تطرّق الى أنّ فايروس كورونا والإرهاب أزمتان عالميتان وليستا محليتان فهما منتشرتان في كل العالم وتؤثران على كل البشرية في العالم"،مُؤكّداً "حرصه على أنّ يكون هناك توأمة بين البصرة وكراتشي بين ميناء الفاو وميناء گوادِر كون لهما مستقبلاً واسعاً لربط آسيا بأوروبا".

واشارت إلى أنّ "وزير الخارجية اكد ان الانتخابات المُبكرة ستجري بموعدها المقرر لتعزيز العمليّة الديمقراطيّة ومُشاركة كل الأطياف العراقيَّة فيها".

من جانبها السَّيدة زبيدة جلال أكّدت أنّ "هناك مشاريع كثيرة مُعدة للعمل بها في العراق، وأكّدت بأن هناك مُذكرات تفاهم في المجالات الدفاعيّة والعسكريّة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة، وبينت أنّ باكستان تدعم العراق بقوة في مُواجهة التحديات الأمنيّة، وكذلك فيما يخص وحدة العراق"،

مُشيرةً إلى أنّ هناك مُحادثات جديّة مع وزارة الدفاع العراقيَّة بخصوص التعاون العسكريّ"، كما بيَّنت "رغبة الجانب الباكستانيّ بتفعيلِ خط للطيران المُباشر بين البلدين".