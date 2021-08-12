الحشد يعلن تفاصيل إحباطه تعرض لداعش الارهابي غربي العراق

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل إحباطه تعرضاً واسعاً لتنظيم داعش الارهابي غربي العراق.

وقال الحشد في بيان إن "قواته تصدت أمس، لتعرض داعشي واسع نفذ بـ11 عجلة مسلحة، في قضاء الرطبة غربي محاظة الانبار".

وأوضح البيان، أنه "بعد رصد عجلات التنظيم الارهابي من خلال الكاميرات الحرارية، قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والاسلحة الثقيلة، حيث اجبرت القوة المهاجمة على الفرار وافشلت مخططها".