بعد ان انتابهم اليأس من صحوة التيار الكهربائي : شباب ميسان يعانقون مياه نهر دجلة هربا من لهيب الصيف القاتل .

ميسان / ظاهر العقيلي

اتخذ شباب محافظة ميسان من مياه نهر دجلة وسيلة للتخفيف من معاناتهم الجسدية والنفسية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانعدام تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة .

وشهد نهر دجلة الذي يمر بالمدينة ويقسمها الى نصفين تدفق العديد من شباب المحافظة لممارسة السباحة والترويح عن انفسهم بماء النهر الجاري والقريب على احياءهم السكنية حيث يعتبر نهر دجلة المتنفس الوحيد لهم .

هذا وقد شهدت محافظة ميسان خروج تظاهرات عارمة تطالب بتحسين الخدمات العامة ومنها الكهرباء وقد تضرم محتجين النيران باالاطارات وحرقها تعبيرا عن غضبهم ورفضهم للوضع الراهن وما وعدت به حكومة الكاظمي المؤقت والتي لم تقدم شيء ملموس لحد الان على ارض الواقع سوى الخطابات والبيانات .

وحذر مختصون بالجانب الصحي والامني شباب المحافظة من قضاء اوقات طويلة في مياه النهر تجنبا لاصابتهم بامراض حرارة الشمس .