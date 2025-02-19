وصول جثامين ضحايا الإبادة الإيزيدية إلى الطب العدلي في الموصل السبت المقبل

تستعد محافظة نينوى لاستقبال جثامين عدد من الضحايا الإيزيديين الذين عُثر عليهم في مقبرة جماعية في قضاء سنجار، حيث سيتم نقلهم إلى دائرة الطب العدلي في الموصل يوم السبت المقبل لاستكمال إجراءات الفحص.

وقال مصدر محلي إن "الضحايا الذين تم العثور عليهم كانوا قد أُعدموا على يد تنظيم داعش خلال اجتياحه للمنطقة عام 2014"، في واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت المكون الإيزيدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للكشف عن مصير آلاف المغيبين من أبناء سنجار، حيث تستمر عمليات فتح المقابر الجماعية بالتنسيق بين الفرق المختصة والمؤسسات الدولية.