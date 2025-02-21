وزارة العمل تعلن عن فرز 300 ألف متجاوز على شبكة الرعاية خلال عام ونصف

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الية استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، فيما أشارت الى فرز 300 ألف متجاوز على شبكة الرعاية خلال عام ونصف، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في بيان، إن "عمليات البحث الاجتماعي الكبير ومن خلال البيان السنوي وتقاطع البيانات بداخل هيئة الحماية الاجتماعية وكذلك مقاطعة البيانات مع مؤسسات ووزارات الدولة الأخرى أدت إلى فرز 300 ألف فرد من المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية"، موضحا، أن "الإجراءات المتبعة مع هذا العدد من المتجاوزين على شبكة الحماية هي استرجاع أو استرداد كافة المبالغ المتجاوز عليها الى صندوق هيئة الحماية الاجتماعية لكي تستطيع الوزارة منح هذه الاعانات للشرائح والفئات الاكثر استحقاقا".

وأشار إلى، أن "التجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية هي على أشكال مختلفة وعديدة، منها أن يكون المتجاوز موظف في دائرة معينة أو ميسور الحال أو لديه عقد زراعي أو قروض أو عقد عمل".

وحول الية استرداد المبالغ المتجاوز عليها، أوضح العقابي، أن "استرداد المبالغ يكون عن طريق مراجعة صندوق هيئة الحماية الاجتماعية، حيث سمح القانون للمتجاوزين بتسديد او تقسيط المبلغ لمدة 10 سنوات، مع احضار كفيل للتأمين على استرجاع الاموال بصورة كاملة".

كما بيّن أن "هذا العدد من المتجاوزين على شبكة الحماية جاء على مدى أكثر من (سنة ونص)، وأن الوزارة مستمرة في مقاطعة البيانات كل فترة حيث يوجد تحديث بيانات، فضلا عن البيان السنوي الذي أصبح الكترونيا"، مثنيا على "دور المواطن في الابلاغ عن ميسوري الحال وغير المستحقين من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية".