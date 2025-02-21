الصحة النيابية: تشريعات جديدة لتعزيز خدمات الصحة النفسية وتوسيعها في المحافظات

صرّحت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن أبرز القوانين المقرر إقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدة أن قانون الصحة النفسية جاهز للتصويت لتحفيز الكوادر الصحية، إذ ذكر رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن "اللجنة لديها عدة قوانين جاهزة للتصويت، مثل قانون الصحة النفسية، وهو قانون مهم جدا لتحفيز الأطباء والكوادر الصحية للعمل في مجال الصحة النفسية، نظرا لوجود معاناة من قلة الاختصاص النفسي، حيث خصصنا حوافز للمستشفيات الكبيرة ووحدات نفسية داخل المستشفيات وفي المحافظات، فضلا عن بناء مستشفيات في كافة المحافظات".

وأضاف، أن "اللجنة لديها قانون التعديل الأول لقانون المخدرات بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة مكافحة المخدرات، ونأمل بأن يرى النور خلال الفصل التشريعي الحالي، إضافة إلى قانون الحماية من التبغ واثاره وأضراره، الذي سيكون قانونا مهما، فضلا عن قانون التدرج الطبي الذي يعتبر طفرة نوعية في مجال القطاع الطبي".

فيما أشار إلى، أن "هناك مقترحات قوانين، إذا أدركنا الوقت للعمل عليها، مثل تعديل قانون الضمان الصحي وتعديل قانون العيادات الشعبية وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة".