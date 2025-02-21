العراق في المرتبة 98 عالميا و12 عربيا في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025

حصل العراق على المرتبة 98 عالميا و12 عربيا في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025، وهو التصنيف الذي يضم 193 دولة ويقيس نفوذ وتأثير الدول على المستوى العالمي من خلال 55 مؤشرا تشمل الاقتصاد، التجارة، العلاقات الدولية، التعليم، الثقافة، الإعلام، التكنولوجيا، الابتكار، والسياحة، وغيرها.

فيما تصدرت الولايات المتحدة المؤشر، تلتها الصين، بريطانيا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، كندا، سويسرا، وإيطاليا، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر عالميا والأول عربيا، حيث حققت مراكز متقدمة في فرص النمو المستقبلي، الكرم والعطاء، وقوة الاقتصاد.

ترتيب الدول العربية في مؤشر القوة الناعمة 2025: السعودية 20، قطر 22، مصر 38، الكويت 40، سلطنة عمان 49، المغرب 50، البحرين 51، الأردن 58،الجزائر 78، تونس 79، لبنان 91، العراق 98، اليمن 122، سوريا 127، ليبيا 133، السودان 142، موريتانيا150، جزر القمر 167، جيبوتي 177، الصومال 181.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر القوة الناعمة يعكس مدى تأثير الدول بوسائل غير عسكرية، ويبرز قوتها في المجالات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية، مما يجعله مرجعا هاما لقياس مكانة الدول على الساحة الدولية