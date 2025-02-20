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ضبط 3 آلاف طن من الرز التالف ومعمل للغش الصناعي في بابل والبصرة


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، ضبط 3 آلاف طن من الرز التالف ومعمل للغش الصناعي في بابل البصرة.

وذكر بيان للجهاز أنه "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من منع وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك إلى موائد المواطنين في محافظتي بابل والبصرة".

وأسفرت جهود المفارز في محافظة بابل، وفق البيان، عن "ضبط مخزن كبير يحتوي على ٣ آلاف طن من الرز التالف كانت معدة للتسويق في الأسواق المحلية، فيما تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة من كشف معمل متخصص بالغش الصناعي يقوم بوضع علامات تجارية مزيفة".

وأشار البيان، إلى أنه "جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتلافها وفق محضر أصولي، فيما تم إيقاف المتهمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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