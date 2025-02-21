مجلس القضاء يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو "بما يحقق الغاية الأساسية منه"

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، القضاة في المحاكم العراقية بتنفيذ قانون العفو العام "بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".

وقال المجلس في بيان إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس الموافق 20 /2 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش المجلس القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور".

وأضاف، أن "المجلس قرر توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".