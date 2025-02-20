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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ذكرى الفتيا المباركة للسيد السيستاني دام ظله الشريف وأبعاد الاستجابة الواسعة لنداء المرجعية العليا
وكالة انباء براثا
81
2025-02-20
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ذكرى الفتيا المباركة للسيد السيستاني دام ظله الشريف وأبعاد الاستجابة الواسعة لنداء المرجعية العليا
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